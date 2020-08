Lange 1 Time Zone er en reiseklokke til over 500.000 kroner

Siden 2005 har Lange 1 Time Zone kanskje vært det perfekte kompromiss. Modellen viser tiden for to tidssoner samtidig, hvor hjemmetid ordinært leses av på den største urskiven. Tiden på den lille urskiven kan ved et knappetrykk hoppe mellom 24 ulike byer, og på reisefot settes den typisk til aktuell lokaltid. Designmessig er klokken basert på den ikoniske Lange 1, med et asymmetrisk design inspirert av det gylne snitt.