Urmaker Bjerke starter med salg av brukte klokker

– Vi har lenge vurdert om vi skal bli en aktør i markedet for brukte klokker. I takt med at interessen for klokker har økt har også tanken modnet, og nå mener vi at tiden er inne. Vi tar sikte på å gjøre dette etter en trygg og forutsigbar modell for alle involverte parter, skriver daglig leder Joakim Bjerke i Urmaker Bjerke i en pressemelding.