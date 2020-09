Skjør klokke til 2,7 millioner kroner

Både fronten og baksiden er dekket nøytralt safirglass, som gir fullt innsyn til klokkens mekaniske indre. Fremfor en tradisjonell dekkende urskive, har Girard-Perregaux gått for en åpen løsning hvor blikket umiddelbart møter urverket. Å kalle kaliber GP09400-1035 for "skjelettert" er likevel en underdrivelse – for det er ikke snakk om et konvensjonelt urverk som har gjennomgått noen runder med baufilen. GP09400-1035 har et formålsrettet tredimensjonalt design, hvor fjærhuset, viserne og tourbillonen holdes på plass av hver sin respektive bro.