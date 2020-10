Orients rimelige dykkerklokker er et godt alternativ til SKX-serien

Den sporty kvintetten har kasser av rustfritt stål med en diameter på 44 mm, som er rundt 1 mm større enn SKX007/009. Baklokkene er i likhet med kronene av den skrudde typen, som bidrar til en hevet trygghetsfølelse og bedre vannresistens. Sistnevnte er oppgitt til hele 200 meter, men samtidig er det verdt å nevne at Orient opplyser om at klokkene teknisk sett ikke er ISO-sertifiserte dykkerklokker. Ved normal bruk på land og under vann er dette neppe noe å bekymre seg over.