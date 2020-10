A. Lange & Söhne Odysseus: Episk klokkekunst i hvitt gull

Safirglasset i baklokket gir uhindret sikt til klokkens indre, som i sedvanlig Lange-stil er en fryd for øyet. Komponentene av tysk sølv er finisjert og utsmykket for hånd etter alle kunstens regler, hvor høydepunktene inkluderer en håndgravert balansebro og en skjelettert rotor av platina. For å sikre et resultat nært det perfekte, monteres urverket hele to ganger.