Hermès Arceau Pocket Aaaaargh!

Etterspørselen etter mekaniske klokker er trolig på et all-time high. Interessen er størst for moderne armbåndsur fra de gjeveste sveitsiske merkene, men stadig flere entusiaster oppdager også eldre klokker og vintage. Til tross for den voksende oppmerksomheten rundt mekaniske klokker har lommeurene – armbåndsurets historiske forgjenger – forblitt en nisje innenfor en nisje.