Daytona LNSK010-01 oppgis å være begrenset til fem eksemplarer, men dette reflekterer trolig et en maksgrense fremfor allerede produserte eksemplarer. Label Noir understreker at modellen først og fremst er et eksempel på hvilke muligheter merket kan tilby, og er hemmelighetsfulle rundt nøyaktig pris. Vår magefølelse hvisker imidlertid om et sted rundt en kvart til en halv million kroner.