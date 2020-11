Steve McQueens klokke blir ny

Monaco Chronograph 39 mm Calibre Heuer 02 Automatic er nyeste generasjon av den ikoniske sportskronografen. Helt nytt for året er den svarte skiven med hvite underskiver – en klassisk utførelse som entusiastene ofte refererer til som «reversert panda». Datovinduet er å finne kl. 6 som på foregående modeller, men nye Monaco har også fått en viser for løpende sekunder rett ovenfor. Løsningen er ikke brukt i tidligere Monaco-modeller, men fremstår som et smart triks for å opprettholde en ryddig layout på urskiven.