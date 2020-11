På innsiden av den mørke kassen tikker et IWC kaliber 69380. Det selvtrekkende verket har en gangreserve på 46 timer, mens frekvensen er på 28.800 halvsvingninger per time. Urverket produseres «in-house» av IWC, og er en variant av det mer kjente kaliber 69370 fra 2016. Designen minner om den klassiske arbeidshesten Valjoux 7750, men urverket har både kolonnehjul og flere tekniske forbedringer. I sedvanlig IWC-stil er finisjen flott, men urverket er likevel skjult under et heldekkende baklokk med Top Gun-logoen.