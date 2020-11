De særegne detaljene er åpenbart gjort med humor og glimt i øyet, men man bør likevel ikke glemme at Ressence Type 5X er et skikkelig stykke ingeniørkunst. Den patenterte mekanismen for tidsvisning, «ROCS 5», er en komplisert mekanisk modul som drives av et modifisert ETA 2824-2. Klokken har imidlertid ingen tradisjonell krone, men kan trekkes og justeres via en ring i baklokket. Urverkets automatiske opptrekk er forøvrig beholdt, og gangreserven er på 36 timer. Mikromekanikken er huset i en 46 mm kasse av titan grad 5, som har en tykkelse på 15,5 mm.