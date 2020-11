Hollywoodstjernens klokker til salgs

SELGER: Hollywood-skuespiller Sylvester Stallone. Her på premieren til «The Expendables 3» i Los Angeles i 2014.

SELGER: Hollywood-skuespiller Sylvester Stallone. Her på premieren til «The Expendables 3» i Los Angeles i 2014. Foto: Dreamstime

Actionhelten Sylvester Stallone skal auksjonere bort fem av sine fineste klokker. Stallone har i mange år vært en ivrig klokkesamler, og to av klokkene har han også bruk i filmer han har vært med i.

Stallone har ikke noe Rolex å auksjonere bort, men fire urverk fra Richard Mille og ett fra Panerai, skriver CNBC. Det er klokkeavdelingen i auksjonshuset Philips Auctions, Phillips in Association with Bacs & Russo, som skal selge klokkene.

Stallone skal visstnok ha hatt en forkjærlighet for Richard Mille, som er et veldig eksklusivt merke kjent for sine innovative løsninger og materialer.

Opptil 500.000 dollar

En av klokkene Stallone skal selge er visstnok en av de mest sjeldne Richard Mille-klokkene man kan oppdrive, RM 25-01 Adventure Tourbillon Chronograph. Den ble utviklet i samarbeid mellom Richard Mille og Stallone selv. Det ble bare produsert 20 eksemplarer av klokken og det er ventet at Stallones eksemplarer vil koste mellom 250.000 og 500.000 dollar.

En annen Richard Mille-klokke som Stallone hadde på seg i «The Expendables 3» fra 2014 vil også bli auksjonert bort. Den har et estimat på mellom 60.000 og 120.000 dollar.

Likevel er kanskje det mest kjente uret som skal auksjoneres bort en Panerai Luminor, som Stallone hadde på seg under innspillingen av filmen «Daylight» i 1996. Frem til da hadde merket vært forholdsvis ukjent, selv om det var godt over 100 år gammelt. Men i 1996 ble det satt på verdenskartet for klokkeinteresserte.

«Den viktigste Panerai som noensinne er solgt på auksjon» kaller auksjonshuset uret. Det er forventet at Stallons Panerai vil bli solgt for mellom 40.000 og 80.000 dollar.