Et digitalt «Big Bang» fra Hublot

I likhet med universets begynnelse startet Hublot reisen mot toppen med et stort smell. Til tross for moderat suksess på 80-tallet, var det lanseringen av Big Bang i 2004 som for alvor satte det sveitsiske merket på kartet. Med modellen etablerte Hublot et særegent sporty uttrykk basert på «Art of Fusion» – ideen om ukonvensjonelle kombinasjoner av materialer som karbonfiber, kevlar, edle metaller, keramikk og gummi.