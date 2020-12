Urmakerkunst fra øverste hylle – som du neppe har hørt om

Nye Credor Eichi II er ment som en forsmak på neste års feiring av 140-årsjubileet til Seiko. Klokken er en variasjon på den kritikerroste Eichi II fra 2014, men er gitt et nytt uttrykk med en spesiell blå urskive. Ifølge Seiko tok det hele to år å utvikle fargen, som fremstilles ved bruk av tradisjonell lasurstein. Produksjonen skjer «in-house» ved Seikos Micro Artist Studio, hvor også de blå urskivene av porselen blir påmalt indekser og logo for hånd. Studioet ligger i en separat del av Seikos fabrikk i byen Shiojiri, og huser en håndfull av selskapets dyktigste urmakere, ingeniører og håndverkere.