På nært hold vil klokkeentusiaster kunne la seg fryde over de raffinerte detaljene. Eksteriøret er en velkomponert symfoni av flater, kanter og vinkler i børstet og polert finisj. Den rillete mellomkassen er et av Breguets mangeårige signaturtrekk, og kronen er for anledningen formet som en båtpropell. Urskiven byr på en dyp blå finisj, og er dekorert med bølgeformet guilloché. Viserne er en modernisert utgave av klassiske Breguet-visere, og er i likhet med skivens romertall utstyrt med luminiserende materiale.