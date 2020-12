Tradisjonen tro er også denne Bamford-klokken et umiddelbart blikkfang. Bezel, kasse og lenke er utført i titan grad 2, med en røff sandblåst finisj. Den svarte urskiven har et konsentrisk mønster, som brytes opp av et kryss, minuttskala og indekser i hvitt. Oransje detaljer er et velkomment innslag av farge, og sender også tankene mot fortidens dykkerur.