Årets beste klokker

Mye taler for at IWC Portugieser Automatic 40 kan være den perfekte dressklokken. Designet er inspirert av den første IWC Portugieser ref. 325 fra 1930-tallet, justert for et mer tidsriktig uttrykk. Størrelsen på40 mm er hverken for stor eller for liten, og smetter enkelt under skjortemansjetten.