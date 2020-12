I denne klokken er selv tannhjulene håndpolert

Moritz Grossmann Power Reserve er begrenset til 12 eksemplarer av hver variant, for et totalt antall på 24 klokker. Sammenlignet med de store merkene er tallet lavt, men man må huske på at Moritz Grossmann etter sigende har en total årlig produksjon på under 500 klokker. Glem ventelisteklokker som Nautilus og Daytona, for dette er eksklusivitet på et helt annet nivå. Den veiledende prisen er på 23.000 euro før avgifter er ikke akkurat lommerusk – men i forhold til hva man får, drister vi oss til å hevde at det er mye luksusklokke for pengene.