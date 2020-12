Det er virker ikke være noen tvil om at Richard Mille var og er en viktig del av actionheltens samling. Neste klokke under klubben var også fra denne produsenten som anses å være blant noen av de mest imponerende, eksperimentelle og flamboyante klokkemerkene i verden. Et eksemplar av RM52 med tourbillon og skeletering fra 2013 gikk for rett under én million dollar.