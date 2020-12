En matchende klokke til denne bilen koster 600.000 kroner

Konservantive klokkesamlere ynker seg over at «Roger Dubuis ikke er som det engang var». Da det sveitsiske klokkemerket ble etablert i 1995, ble det hvisket om at aspirasjonen var å konkurrere med selveste Patek Philippe. De seneste 15 årene har imidlertid Roger Dubuis lagt bort satsingen på klassisk og diskré haute horlogerie, til fordel for moderne og voluminøse luksusklokker som skriker etter oppmerksomhet.