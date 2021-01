Fra Nokia og IKEA til klokkedesign

Et godt eksempel er nye True Square Tej Chauhan, som ble avduket rett før nyttår. Den knallgule klokken bygger på et kreativt samarbeid mellom Rado og den prisbelønnede britiske industridesigneren Tej Chauhan, som til daglig jobber med klienter som Lexus, Nokia, Samsung og British Airways. Som klokkedesigner er likevel Chauhan et ubeskrevet blad, men kanskje er det nettopp dette som har bidratt til et interessant resultat, i form av en særegen klokke som representerer designerens visjon for «nær fremtid».