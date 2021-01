Likevel syns vi det er i dagslys at Excalibur Twofold kommer mest til sin rett. Den åpne arkitekturen gir uhindret innsyn til det kompliserte urverket, hvor hele 301 små komponenter arbeider i et perfekt mekanisk samspill. Kaliber RD01SQ byr ikke bare på én, men hele to flyvende tourbilloner oppstilt side om side. I teorien skal mekanismene motvirke gravitasjonskraftens negative innvirkning på klokkens presisjon, men er i dag først og fremst snadder for øyet.