Disse drømmeklokkene får du på budsjett

For norske entusiaster kan Heuer 1550 SG være et spennende alternativ til de gamle samlerklokkene «alle» vil ha. Klokkene ble egentlig utviklet for det tyske Bundeswehr, men ble også brukt av norske jagerflypiloter på 70-tallet. Riktignok ble et flott og veldokumentert eksemplar solgt for 250.000 kroner på auksjon i Genève ifjor høst, men fortsatt flyr klokken under radaren for de fleste internasjonale samlere.