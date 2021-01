Derfor har denne nyheten usedvanlig mange visere

Et blikk på Masterpiece Triple Rétrograde bekrefter dette, og hva de seks ulike viserne gjør er ikke umiddelbart opplagt. I tillegg til konvensjonell visning av timer, minutter og små sekunder, byr modellen på såkalt retrograd visning av dag, dato og sekundær tidssone (GMT) – derav navnet Triple Rétrograde. Disse viserne fullfører aldri en hel rotasjon, men beveger seg i et gitt segment før de hopper tilbake til startpunktet. Slikt er ikke bare topp underholdning for klokkeinteresserte, men åpner også for en dristig og uvanlig design.