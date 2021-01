Listen av oppgraderinger er ikke så rent liten, men dette har også gitt et utslag i prisen. Inngangsprisen for den rimeligste Speedmaster Moonwatch med akrylglass og lenke spretter nå opp fra 54.100 til 68.200 kroner, mens utgaven med safirglass koster 77.600 kroner. Sammenlignet med kronografer med tilsvarende spesifikasjoner, fremstår imidlertid ikke prisøkningen som helt urimelig. For vi bør ikke glemme at Speedmaster Moonwatch i praksis er et av verdens mest gjenkjennelige, populære og signifikante armbåndsur.