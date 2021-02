Den dyreste Carl Brashear-modellen til dags dato

Som navnet røper tikker et Oris Calibre 401 på innsiden av urkassen. Det egenutviklede urverket er første variasjon på fjorårets Calibre 400, hvor sentralisert sekundviser og dato er erstattet med små sekunder. Komponenter av silisium sørger for gode antimagnetiske egenskaper, mens to fjærhus muliggjør en gangreserve på hele 120 timer. Mens konvensjonelle urverk gjerne har et serviceintervall på 3 til 5 år, er anbefalingen for Calibre 400-familien på hele 10 år. Så sikker føler Oris seg på det nyutviklede urverkets kvalitet, at også garantien er økt til klasseledende 10 år.