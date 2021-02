Sveitsisk dykker med norsk vinkling

North Sea Deep Arctic Manufactured by Edox er navnet deres andre modell går under. «Deep Arctic» er en referanse til TechnipFMCs dykkerstøtteskip ved samme navn. I samme kolleksjon er tre andre fargevariasjoner, hvorav to av disse går under «Deep Explorer» (en hyllest til et annet av selskapets fartøyer). I tråd med samarbeidet kommer disse skipene og deres mannskap til å utstyres med nevnte modeller.