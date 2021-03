Klokkeremmen du trenger nå

Så, hvordan kan du freshe opp eget ur? For å velge riktig finstas til din klokke er det viktigste å starte med oppmåling av rembredden. Altså avstanden mellom hornene (som oftest går dette målet under den engelske termen «lug width»). Den finner du ved enten å måle selv med linjal, sjekke manualen, sjekke klokkens spesifikasjonene på nett, se på baksiden av din nåværende rem, eller ved å høre med din lokale urmaker – for enkelthetens skyld. Normalt er dette målet enten 18, 20 eller 22 mm bredt.