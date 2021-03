140-årsjubilanten

Som en feiring av 140-årsjubileet har Seiko lansert en kvartett av spesialmodeller i begrenset antall. De fire klokkene representerer nesten hele bredden av merkets kolleksjon, med én modell basert på hver av de populære produktfamiliene Prospex, Presage, Astron og 5 Sports. Felles for de fire modellene er en fargepalett med sølvhvit urskive og blå detaljer. Her stopper imidlertid også likhetene, for det som egentlig er grunnleggende forskjellige klokker.