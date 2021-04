Gullklokker gjør comeback

Innenfor kategorien «stealt wealth» har A. Lange & Söhne lenge vært en stor fisk. I takt med at flere har oppdaget merket har tyskerne mistet noe av «kun kjennere vet»-preget. Men klokkene som kommer ut av produksjonslokalene er fortsatt top notch. Har du 1,3 millioner kroner brennende i lomma på dine myke Jacob Cohen-jeans kan 1815 Rattrapante Chronograph falle i smak. Lange kaller ikke materialet urkassen er gjort i for gult gull, men «honey gold» – et patentert materiale som er basert på 18 karats gult gull, men hardere enn platinum.