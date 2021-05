Patek Philippe kutter populær modell

Bruktprisene på mange ikke-kompliserte Nautlius-referanser har påslag som mest ligner noe barnehagebarn har kommer frem til ved å trykke på alle knappene på en kalkulator. Referansen 5711 i stål finnes knapt for under 800.000 kroner. Ny koster den i dag 34.893 dollar, tilsvarende rett under 300.000 norske kroner. Men, som sagt: lykke til med å få til et slikt «kupp».