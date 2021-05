Dyreste gullklokke noensinne solgt på auksjon

Du har helt sikkert allerede fått med deg at hungeren etter Rolex-kronen er helt galimatias om dagen. Det hjelper lite med kursiv i banken. 9. mai gikk en nokså standard Daytona (116500LN) for over 396.000 kroner – før salær var medregnet. Identisk klokke koster 132.700 kroner i butikk. Differansen er drevet av svært høy etterspørsel, hvilket har ført til lange ventelister.