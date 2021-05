Du greier sikkert å gjette gangsternes favorittklokke

I serien Narcos spilles hovedrollen med en Rolex Cellini Vintage i gull. Et elegant og tidsriktig valg fra produsentene og hovedrolleinnhaver Wagner Moura som ikke ønsket at klokken skulle ta for mye oppmerksomhet bort fra historien. Ikke at de hadde noe valg. Diamantklokken som Escobar er kjent for, er i besittelse av en anonym person i Colombia. Selv om den var verdsatt til 70.000 dollar, gikk den under hammeren for kun 8.500 dollar i 2013 under Colombias første narkoauksjon.