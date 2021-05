Vårens beste klokker

Tyske A. Lange & Söhne har for lengst bevist at de lager noen av markedets vakreste kronografer. Nye Triple Split i rødt gull er intet unntak, hvor innsynet til det kompliserte urverket kan gi timevis med underholdning for klokkeinteresserte. Triple Split er imidlertid ingen ordinær kronograf, men kan beskrives som en slags ekstra avansert dobbelkronograf (eller rattrapante om du vil). Mens en konvensjonell dobbelkronograf har to visere på sekundtelleren (for å kunne ta tiden på to separate hendelser samtidig), har Triple Split i tillegg doble visere på minutt- og timetelleren. Nyttig i praksis? Tja. Flott å hvile øynene på? Definitivt.