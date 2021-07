De beste alternativene til Rolex

Samtidig er det et åpenbart faktum at klokker og klokkeglede handler mest om følelser og tidvis irrasjonelle lyster, snarere enn spesifikasjoner og tall på et papir. For mange klokkeentusiaster er Rolex den ideelle klokken, kanskje også en drøm eller et mangeårig mål. Kvaliteten til Rolex er det tross alt få som matcher – og i merkestatus er de kanskje alene på toppen.