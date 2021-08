A. Lange & Söhne gjør overraskende sommerslipp

Som nærmest ethvert urverk fra den tyske produsenten er finisjen blant bransjens beste. I Lange-universet indikerer imidlertid begrepet «Handwerkskunst» et enda sterkere fokus på utsmykning med tradisjonelle håndverksteknikker. Spesielt kommer dette til uttrykk via den tredelte tallskiven, som er laget av massivt hvitt gull og håndgravert med et rombe-mønster. Overflaten er deretter dekket av halvgjennomsiktig emalje, som gir en unik tredimensjonal effekt. En flott ramme for den velfinisjerte tourbillonen, som kikker frem gjennom åpningen nederst på skiven.