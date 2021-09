Her burde klokkeentusiaster kjenne sin besøkelsestid

På innsiden av et hvitt teglsteinsbygg i enden av Tønsbergs storgate virker det som om tiden har stått stille. Gamle teakreoler langs veggen. Strietapet. Et massivt skrivebord i den andre enden. Klokker fra minst 40 år tilbake i tid dekker de fleste flater. Det eneste som tegner om at tiden går videre er en håndfull sjeldne lommeur fra Exelcsior Park som klikker høylytt fra sin posisjon over døren.