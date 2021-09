Firedoblet i verdi på fire år

Denne uken ble det kjent at det amerikanske investeringsselskapet CVC Capital Markets vurderer å selge 20 prosent av det sveitsiske klokkemerket Breitling.

CVC kjøpte 80 prosent av Breitling i 2017, i en avtale som verdsatte merket til 800 millioner sveitser franc, året etter kjøpte investeringsselskapet de resterende 20 prosentene.

Ifølge Reuters har bruken av kjendiser som Brad Pitt og Charlize Theron i markedsføringen hevet salget fra 400 til 700 millioner sveitser franc pr. år, noe som har resultert i et EBITDA-resultat på 175 millioner sveitser franc i fjor. De nye eierne ga også klokkene en overhaling slik at de appellerte mer både til yngre og til kvinner.

Basert på dette anslår nyhetsbyrået at selskapet er verdt fire ganger mer enn CVC kjøpte det for, altså nær 3 milliarder sveitser franc eller 28,2 milliarder kroner.

Estimatet baserer seg på at Breitling har en multippel et sted midt mellom de børsnoterte luksusmerkene Moncler og Prada, og dermed er verdt 17 ganger fjorårets EBITDA.

Nyhetsbyrået fremhever at stadig flere investorer viser interesse for luksusklokkemarkedet og peker på oppkjøpsfirmaer som Carlyle og Permira som mulige interessenter, til tross for en relativt høy pris på minoritetsposten.