Med smak av 60-tallet

De fleste klokkeinteresserte har på et eller annet tidspunkt hatt en dykkerklokke fra Seiko på håndleddet. Og enten det dreide seg om en «Turtle», «Tuna», Willard, «62MAS» – eller noen av de andre populære modellene med snodige kallenavn – er sannsynligheten høy for at opplevelsen var positiv. Tøffe og forholdsvis tilgjengelige dykkerklokker, er ganske enkelt noe det japanske merket mestrer til fingerspissene.