Historisk klokke på budsjett

Bak skiven sitter et kaliber L592, som produseres for Longines av søsterselskapet ETA. Det selvtrekkende urverket har en gangreserve på 45 timer, og en frekvens på 28.800 halvsvingninger per time. Mekanikken kan ikke beundres fra baksiden av klokken, for Longines har valgt et heldekkende baklokk av stål. Til gjengjeld er lokket pent dekorert med merkets historiske logo, som ble registrert allerede i 1889.