Breitling gir gass

I likhet med de to søsknene er også Top Time Shelby Cobra utstyrt med et modulært urverk fra ETA og Dubois Dépraz, som Breitling selv har navngitt "Caliber 41". Det selvtrekkende urverket har en gangreserve på rundt 42 timer, og er et COSC-sertifisert kronometer. Også for denne modellen har Breitling valgt et heldekkende baklokk med inngravert logo.