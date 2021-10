Mens fremsiden er dekket av et ripesikkert safirglass, har Tissot skrudd på sparekranen hva angår baklokket. Mineralglasset får likevel jobben gjort, og gir uhindret sikt til klokkens mekaniske indre. Urverket er et ETA 80.111, som Tissot markedsfører under navnet «Powermatic 80». Kort og godt er designet basert på den velkjente arbeidshesten ETA 2824-2, mens navnet henviser til en gangreserve på hele 80 timer. I tillegg til økt gangreserve byr ETA 80.111 på en balansefjær av den innovative titanlegeringen Nivachron, som blant annet har gode antimagnetiske egenskaper.