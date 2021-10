Klokken ble først utviklet på 50-tallet som et slags eksperiment hos den sveitsiske urprodusenten for å se hvor godt de klarte å lage klokker for undervannsbruk. Deretter ble de sendt rundt for testing, og akkurat denne klokken endte hos den sveitsiske oseanografen Jacques Piccard. Han er kanskje mest kjent for å være den første som sendte en ekspedisjon ned på verdens dypeste dyp. Også kjent som Marianergropen. En av klokkene Piccard fikk ble festet på utsiden av skroget på ekspedisjonsfartøyet, nådde en dybde på 35.789 fot, eller 10.908 meter under havet.