Det eksotiske materialet, som også benyttes av NASA, er likevel ikke det eneste som gjør Oskar Pascal til noe helt spesielt. Sentralt for designet er et unikt system for enkelt feste av remmer eller såkalte «Pods» – små moduler (også produsert av ZR01) med ekstra funksjoner, som festes mellom kassen og remmen. Foreløpig tilbys Pods med kompass (et Francis Barker Nato Survival Compass) eller GMT-funksjon for visning av en ekstra tidssone.