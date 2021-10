Kostymedesignerne må også få skryt denne sesongen, som tidligere. Selv i et dress og Chanel-drakt-dominert businessunivers med høye lønninger og materialistiske verdier har de klart å utvikle særegne trekk for hver av karakterene. Judasen Kendall dropper slipset på sin europeiske dress for å være rebell, men kjører marineblå caps til dressen – som sin far. Den andre sønnen, Roman (som er hakket mindre businessorientert), velger fortsatt moderne motehus med for smale jakkeslag. Svigersønnen Tom gjør alt for å passe inn, med nypussede sko, bukseseler og lommetørkle.