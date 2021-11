Den nye Vacheron Constantin Overseas Dual Time «Everest» er et helt annet beist. Klokken er en fersk spesialmodell i 150 eksemplarer, som er direkte inspirert av en unik prototype utviklet for den amerikanske fotografen og eventyreren Cory Richards. «Originalen» ble felttestet av Richards under hans tredje bestigning av Mount Everest i 2019, og bestod med glans den tøffe testen til «verdens tak».