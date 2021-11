På innsiden av den 41,9 mm store kassen kassen, sitter det nye og egenproduserte kaliberet L043.9. Sammenlignet med det originale L043.1 fra debutmodellen i 2009, er gangreserven doblet til hele 72 timer ved hjelp av to drivfjærer. Urverket har også fått flere tekniske oppgraderinger, inkludert en egen knapp for hurtigjustering av timer. Estetisk er urverket en fest for øyet, og helt i tråd med Langes rykte for eksepsjonell finish.