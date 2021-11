Å plassere klokken i et etui eller skrin er en god rutine for beskyttelse når den ikke er i bruk. Samlingen kan også enkelt plasseres i en safe eller utenfor rekkevidde for nysgjerrige barnefingre. De vanligste typene er utført i treverk eller lær, hvor klokkene plasseres liggende eller festet til egne puter. Alternativene er mange, men pass på at putene eller kammerne er romslige nok, og at utforming sikrer at klokkene ikke gnisser borti hverandre.