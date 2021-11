Gammel Omega solgte for 29 millioner kroner

På auksjonslisten til Phillips in Association with Bacs & Russo stod en tidlig Omega Speedmaster, som du ser bilder av her. Kronografen fra 1957 hadde et estimat mellom 80.000 og 120.000 sveitserfranc. Men totalprisen endte i stedet på heseblesende 3,1 millioner sveitserfranc, eller røffly 29 millioner kroner. Vinneren var en budgiver fra Kina.