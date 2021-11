Nye Aquaracer Professional 300 Night Diver byr på en svart DLC-behandlet kasse av rustfritt stål, som er gitt en matt sandblåst finisj. I likhet med søsknene i den nye Aquaracer-kolleksjonen, har klokken en moderne diameter på 43 mm. Bezelen har et innlegg av ripesikker teknisk keramikk, og et særegent tolvkantet design. Den mangekantede fasongen har også funnet veien til de svarte indeksene, som nesten har et slags diamantaktig preg. På baksiden er lokket dekorert med en passen dykkerhjelm, og jevnt over er detaljrikdommen høy for en klokke i denne prisklassen.