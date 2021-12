Også testingen av minute repeatere foregår på et helt annet nivå enn enkle klokker med tidsvisning og dato. Da Finansavisen Premium besøkte Patek Philippe i 2015, kunne CEO Thierry Stern fortelle at han personlig testet og godkjente hver eneste minute repeater som forlot fabrikken. Lyden ble dessuten innspilt i et dedikert kammer og lagret digitalt – blant annet for å ha en referanse dersom klokken senere kom inn for service eller reparasjoner. Praksisen virker kanskje ekstrem, men lignende prosedyrer er å finne hos mange av de fremste produsentene av minute repeatere.